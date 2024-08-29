Trabzon'da yelkenciler 30 Ağustos Zafer Kupası için mücadele ediyor
Türkiye Yelken Federasyonu ile Akyazı Yelken ve Su Sporları Kulübü tarafından organize edilen Zafer Kupası Yelken Yarışları'na bu sene 32 sporcu katılıyor. Beşikdüzü Yelken ve Doğa Sporları Kulübü, Trabzon Akçaabat Yelken Spor Kulübü, Fatih Gençlik Spor Kulübü ve Akyazı Yelken Spor Kulübü'nün yer aldığı yarışlar yarın sona erecek.
30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Trabzon'da yapılan Zafer Kupası Yelken Yarışları başladı. Akyazı Spor Kompleksi mevkisinden startı verilen yarışlar, yarın tamamlanacak.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri bir kez daha rahmet ve şükranla andıklarını söyledi. Trabzon'da su sporlarını daha da geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Arıcıoğlu, "Trabzon'da 3 lokasyonda su sporları yapılıyor. Lokasyon ve sporcu sayılarımızı geliştirmeyi, şehrimizi ve ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.