Trabzon'da yelkenciler 30 Ağustos Zafer Kupası için mücadele ediyor

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Trabzon'da yapılan Zafer Kupası Yelken Yarışları başladı. Akyazı Spor Kompleksi mevkisinden startı verilen yarışlar, yarın tamamlanacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri bir kez daha rahmet ve şükranla andıklarını söyledi. Trabzon'da su sporlarını daha da geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Arıcıoğlu, "Trabzon'da 3 lokasyonda su sporları yapılıyor. Lokasyon ve sporcu sayılarımızı geliştirmeyi, şehrimizi ve ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.