Trafik tartışması kanlı bitti
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, trafikte tartıştığı tır şoförünün tabancayla ateş ettiği minibüs sürücüsü yaşamını yitirdi.
Şehir içi yolcu minibüsü sürücüsü Can Yüce, Kozan Caddesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen tır sürücüsüyle "yol verme" tartışması yaşadı.
Tartışmanın ardından çıkan kavgada, taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti.
Vücuduna kurşun isabet eden Yüce, ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yüce, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olaydan sonra kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.