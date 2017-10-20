Tramvay hattındaki arıza giderildi
Tramvay hattında enerji sağlayan katener telinin Beyazıt istasyonunda kopması sonucu oluşan arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.
Tramvay hattında enerji sağlayan katener telinin Beyazıt istasyonunda kopması sonucu oluşan arızanın giderilmesinin ardından seferler normal seyrinde gerçekleştiriliyor.
Alınan bilgiye göre, tramvay hattında enerji sağlayan katener telinin Beyazıt istasyonunda kopması sonucu oluşan arıza giderildi.
Ekiplerin çalışması sonucu giderilen arızanın ardından, bir süre Bağcılar-Yusufpaşa ile Kabataş-Eminönü arasında yapılan seferler normale döndü.
Kaynak: AA