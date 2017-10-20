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Tramvay hattındaki arıza giderildi

Tramvay hattında enerji sağlayan katener telinin Beyazıt istasyonunda kopması sonucu oluşan arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Tramvay hattındaki arıza giderildi
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Tramvay hattında enerji sağlayan katener telinin Beyazıt istasyonunda kopması sonucu oluşan arızanın giderilmesinin ardından seferler normal seyrinde gerçekleştiriliyor.

Alınan bilgiye göre, tramvay hattında enerji sağlayan katener telinin Beyazıt istasyonunda kopması sonucu oluşan arıza giderildi.

Ekiplerin çalışması sonucu giderilen arızanın ardından, bir süre Bağcılar-Yusufpaşa ile Kabataş-Eminönü arasında yapılan seferler normale döndü.

Kaynak: AA

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