Trenlerde yeni dönem: Giydirme reklam 'çilesi' sona erdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, YHT'lerdeki pencereleri kaplayacak şekilde yapılan giydirme reklamlara yönelik açıklama yaptı.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a ulaşan Bakan Uraloğlu, vatandaşların pencerelerden manzara izlemesine engel olduğu gerekçesiyle giydirme reklamlar hakkında "pencere kısıtlaması" getirildiğini duyurdu.

Buna göre YHT'lerde yer alacak reklamlarda artık pencerelere giydirme yapılamayacak.

Uraloğlu konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

* Tren seyahatlerini tercih eden, bu yolculuklar vesilesiyle yaşamlarına renk ve tat katan tüm vatandaşlarımızın sesine de kulak verdik; bu talepleri değerlendirdik. Bunun sonucunda YHT’lere yapılacak tren üzerine reklam uygulamalarında pencerelere giydirme yapılmaması kararını aldık. Velhasıl huzur ve keyifle raylar üzerinde ilerlerken manzarayı doyasıya seyretmeye devam edebileceksiniz!

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz gün bir hızlı tren seferinde meydana gelen olayda, YHT'de pencereleri de kapyalayan şekilde giydirme bir reklam bulunması vatandaşların sosyal medya üzerinden büyük tepki göstermesine sebep olmuştu. Olayın ardından reklam veren firma vatandaşlardan özür dileyerek harekete geçmiş, reklamın kaldırılmasına yönelik çalışmaların başlatıldığını duyurmuştu.