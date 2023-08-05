Trilyon dolarlık fonlara Türkiye’yi anlattı

Seçimlerden sonra değişen ekonomi yönetimi, uygulamaya aldıkları faiz artırımı başta olmak üzere yeni politikalarıyla ilk kez yabancı yatırımcıların karşısına çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan'ın İstanbul'da organize ettiği, Türkiye Ekonomik Forumu kapsamında uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi.

Dünyanın en büyük 50 fonu

katıldı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yatırımcılara 'maliye politikası görünümü', Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın da, 'para politikası ve makroekonomik görünüm' başlıklı sunum yaptığı öğrenildi. Sunumunun ardından yatırımcı gruplarıyla ayrı ayrı bir araya gelen Şimşek, bu kapsamda BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle birebir görüştü. Toplantıya dünyanın en büyük 50 büyük fonunun katıldığı öğrenildi. Reuters’ın haberine göre, Şimşek’in toplantıya katılan yatırımcılara ekibinin tam bir politik desteğe sahip olduğunu ve kademeli sıkılaştırmaya devam edeceklerini söylediği bildirildi. Ayrıca önden yüklemeli maliye politikasına vurgu yaptığı ve depreme ilişkin harcamalar çıkarıldığında Maastrich kriterlerine yaklaşılacağı ifade edildi. Şimşek’in toplantıda kredi büyümesine getirilen önlemlerin etkisiyle ekonominin yavaşlayacağını belirttiği ancak ekonomide ani bir durma istemediklerini ifade ettiği de öğrenildi. Merkez Bankası Başkanı Erkan ise sunumunda ağırlıklı olarak enflasyon konusuna odaklandı.

TCMB: Enflasyonda vergi, TL değer kaybı ve ücret artışı etkili

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Raporda, tüketici fiyatları temmuz ayında yüzde 9,49'luk yüksek bir artış kaydettiği, yıllık enflasyon 9,62 puan artarak yüzde 47,83 seviyesinde gerçekleştiği hatırlatılarak, "Bu gelişmede, vergi ile yönetilen-yönlendirilen kalemlerdeki fiyat artışları yanında, TL'deki değer kaybı ve ücret artışları etkili olmuştur. Bu dönemde yıllık enflasyon ana grupların tamamında artmıştı" ifadesi yer aldı.

Morgan Stanley: MB faiz artışlarına devam edecek

Morgan Stanley, TCMB'nin eylül sonrasında da faiz artışlarına devam edebileceğini öngördü. Morgan Stanley, TCMB Para Politikası Kurulu’na yeni atamaların ardından eylül sonrasında faiz artışı görülmesi olasılığının arttığını belirtti. Morgan Stanley analistleri, TCMB’nin bu ay 150 baz puanlık artışla faizi yüzde 19’a çıkarmasını, eylül'de ise 100 baz puanlık faiz artışı yapmasını bekliyor. Analistler, enflasyonun Mayıs 2024’te yüzde 67 ile zirve yapmasını bekliyor.