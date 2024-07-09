TRT 1 GÜNCEL FREKANS AYARI: EURO 2024 Yarı Final Maçı: İspanya - Fransa canlı, şifresiz izle!

“TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır”, “TRT 1 sinyal yok hatası nasıl çözülür”, “TRT 1 siyah ekran sorunu nasıl halledilir” gibi sorular EURO 2024 Yarı Final maçları öncesi önem kazandı.

Türkiye’nin Hollanda’ya 2-1 yenilerek Çeyrek Final’de elendiği EURO 2024’te bugün yarı final maçları başlıyor. İlk maç İspanya ile Fransa arasında…. 22.00’da başlayacak maçı TRT 1 canlı yayınlayacak. Ancak kurallar gereği sinyalleri ülke sınırlarını aşan TRT maçlar sırasında şifreleme yapacak.

Maç öncesi TRT 1 güncel frekans ayarının yapılması gerekiyor. Futbolseverler bazen maç sırasında ‘sinyal yok’ ya da 'siyah ekran' hatasıyla karşılaşılaşıyor. “TRT 1 frekans ayarı nasıl, nereden yapılır”, "TRT 1'de maçı şifresiz nasıl izleriz" sorularının yanıtı şöyle:

TRT 1 güncel frekans ayarı: En pratik frekans ayarlaması

* TRT 1 frekans ayarı, televizyonun uydu alıcısının ‘ayarlar’ ve ‘kurulum’ menüsü üzerinden güncelleniyor. İlk olarak kurulum menüsü, oradan da tek kanal arama menüsüne girip uydu alanına Türksat 42° E ve Türksat Ankara Paket seçerek Şebekede Ara kısmını açık duruma getirin. Bu işlemin ardından maç şifresini kaldırmış olacaksınız.

‘Sinyal yok’ hatası nasıl düzeltilir?

Bazı futbolseverler frekans ayarı yaptıktan sonra da ‘sinyal yok’ hata uyarısıyla karşı karşıya kalabiliyor. Maç sırasında 'kesinti' yaşayan maç tutkunları da var. Bu durumdaki futbolseverlerin başvurması gereken çözüm şöyle:

* Kumandanızın menü tuşuyla televizyonunuzun ayarlarına girin.

* Ayarlar ya da Kanal Ayarları bölümünde bulunan ‘Transponder’ ya da ‘Transponder Ekle’ seçeneğine girin.

* TRT 1’in aşağıda verdiğimiz güncel frekans bilgilerini girip ‘OK’ tuşuna basarak güncel frekans bilgilerini kaydedin.

* Menüden çıkıp kanal ekranına gelin. Yeni eklenen kanallar Kanal Listesi’nin sonunda çıkıyor.

* Kanal Listesi’nin sonuna gelip TRT 1’i bulun.

TRT 1 güncel frekans ayarları şöyle:

UYDU: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC: 3/4