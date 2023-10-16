TRT, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerini 'Gazze nedeniyle' erteledi

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırmasının ardından Gazze Şeridi havadan bombalanmaya başlamıştı. Her iki taraftan can kaybı 4 bini geçmişti.

TRT'nin yazılı açıklamasında, kurumun etkinliklerinin ertelendiği kaydedildi.

Açıklamada şöyle dendi: "TRT, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenleyeceği ve tüm hazırlıkları biten eğlence odaklı konser ve gösterileri, Gazze'de yaşanan endişe verici insanlık dramı nedeniyle ileri bir tarihe erteledi."

Ertelenen konser, gösteri ve diğer etkinliklerin gerçekleştirileceği tarihler daha sonra açıklanacak.