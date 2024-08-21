TRT'nin platformu tabii paralı mı oldu? tabii üyelik ücretli mi? tabii premium paket ücreti ne kadar

Bir yılı aşkın süre önce yayına başlayan, halihazırda 5 milyon üyesi bulunan TRT'nin dijital platformu tabii, dün itibariyle yeni bir üyelik sistemine geçtiğini açıkladı.

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Buna göre daha önce tamamen ücretsiz olan uygulama artık 'Ücretsiz' ve 'Premium' paket olarak ayrılmaya başlandı. Ücretsiz planda reklam gösterimleri olacak. Bu paketi seçenler TRT kanallarını ücretsiz izleyebilecek.

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tabii, Premium üyeliği aylık 99 liraya satacak. Bu üyelik türünde reklam olmayacak. Bu paketi seçenler tabii'nin orijinal içeriklerinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını izleyebilecek.