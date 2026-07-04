Trump seçim startını verdi: Amerika asla komünist bir ülke olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Bağımsızlık Günü kutlamaları öncesinde Güney Dakota eyaletindeki Rushmore Dağı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkenin özgürlüklerini koruma çağrısında bulundu.

ABD'nin kurucu değerlerine vurgu yapan Trump, son dönemde ülkede "komünist tehdidin yeniden yükselişe geçtiğini" öne sürerek, bu tehdidin yaşam tarzına ve ülkenin değerlerine aykırı fikirleri benimseyen kişilerden kaynaklandığını savundu.

Göçmenlere yönelik sert mesaj

Konuşmasında göçmenlik konusuna da değinen Trump, "ülkeye yeni gelenlerin" bu tehdidin bir parçası olduğunu iddia etti. Komünizm karşıtı söylemini göç politikasıyla birleştiren Trump, bu kişilerin ülkeden gönderilmesi gerektiğini dile getirdi.

Trump, "Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının komünizmi hızla yeneceğine hep birlikte yemin ediyoruz. Onları hızla göndereceğiz ve ülkemizi her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü hale getirmeye devam edeceğiz. Amerika asla komünist bir ülke olmayacak" ifadelerini kullandı.

Ara seçim mesajı verdi

Konuşmasının devamında kasım ayında yapılacak ara seçimlere de değinen Trump, Cumhuriyetçilerin seçimi ancak kendi hataları nedeniyle kaybedebileceğini söyledi.

Son haftalarda Demokrat Parti ön seçimlerinde özellikle demokratik sosyalist adayların elde ettiği başarıların Cumhuriyetçiler tarafından yakından takip edildiği belirtilirken, Trump da bu gelişmeleri ülke açısından ciddi bir risk olarak değerlendirdi. Trump daha önce söz konusu seçim başarılarını "ülkenin kuruluşundan bu yana karşılaşılan en büyük tehdit" olarak nitelendirmişti.