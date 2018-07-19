Trump'ın çağrısına Türkiye'den yanıt

19 Temmuz 2018

Dışişleri, ABD Başkanı Trump’ın İzmir’de tutuklu rahip Craig Brunson’ı 'rehin' diye niteleyip serbest bırakılması çağrısında bulunmasına, “Türkiye bir hukuk devleti” diye yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy bugünkü basın bilgilendirme toplantısında Trump’ın sözlerine karşılık, “Adli süreç hukukun üstünlüğü ilkesine uygun sürüyor. Ortada hukuki bir süreç var, Türkiye bir hukuk devleti” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump rahip Andrew Brunson hakkında verilen dünkü karar hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şu sözlerle seslenmişti: "Bu muhteşem Hıristiyan babanın ve kocanın serbest bırakılması için bir şeyler yapmalı."

Bu arada Sözcü Aksoy, Trump'ın Türkiye ziyaretine ilişkin, "Bu konuda çalışmalar var kesinleşmiş bir tarih yok" dedi.

Trump'tan Erdoğan'a rahip Brunson çağrısı

ABD'li rahip Brunson'a tahliye yok

"ABD FETÖ konusunda Türkiye'yi artık oyalamamalı"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Bakanlık'ta basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısında soruları yanıtladı. Türkiye ile ABD arasında oluşturulan çalışma grubunun ilk toplantısının 13 Temmuz'da Ankara'da yapıldığını hatırlatan Aksoy, başta FETÖ elebaşının iadesi olmak üzere FETÖ ile mücadele, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın davası, iki ülke arasında adli iş birliği ve Türkiye'de tutuklu bulunan ABD vatandaşları konularında görüş teatisinde bulunulduğunu kaydetti. Sözcü Aksoy, "Toplantıda özellikle FETÖ konusunda artık Amerika'nın bizi oyalamaması gerektiğinin altını çizdik." ifadesini kullandı.

"Saldırılar, Astana ve Cenevre'de yürütülen çalışmaları baltalıyor"

Aksoy, Suriye'de rejimin Dera ve Kuneytra gerginliği azaltma bölgesini hedef alan saldırılarında çok sayıda masum insanın hayatını kaybettiğini ve yüz binlerce insanın da yerlerinden olduğunu belirterek "Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Bu saldırılar sahada şiddetin azaltılması ve krize siyasi çözüm bulunması yönünde Astana ve Cenevre'de yürütülen çalışmaları baltalıyor." dedi.

Rejimin sorunu askeri yöntemlerle çözmeye çalıştığını kaydeden Aksoy, "Ancak bu yolla ülkede meşru bir hakimiyet kurulamaz. Doğu Guta'da, Kuzey Humus'ta ve şimdi de Suriye'nin güney batısında yaşanan bu senaryonun İdlib'de tekrar etmesini asla istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin'le 14 Temmuz'da yaptığı görüşmede rejimin İdlib'i hedef alması halinde bunun Astana mutabakatının ihlali anlamına gelebileceği uyarısında bulunduğunu hatırlattı.