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Trump'tan Erdoğan'a rahip Brunson çağrısı

ABD Başkanı Trump, rahip Brunson'un serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Trump'tan Erdoğan'a rahip Brunson çağrısı
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ABD Başkanı Donald Trump rahip Andrew Brunson hakkında verilen karar hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Trump Twitter'dan yaptığı açıklamasında kararın utanç verici olduğunu belirtirken, Brunson'ın çok uzun süredir rehin tutulduğunu ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şu sözlerle seslendi:

"Bu muhteşem Hıristiyan babanın ve kocanın serbest bırakılması için bir şeyler yapmalı." 

Trump, rahip Brunson'ın yanlış bir şey yapmadığını ve ailesinin ona ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi.

Son dakika Rahip Trump Andrew Brunson Recep Tayyip Erdoğan

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