Trump'tan Türkiye mesajı: Ekonomik ilişkilerde potansiyel yüksek

15 Ocak 2019

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinden sonra Twitter'dan açıklama yaptı.

Trump mesajında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEAŞ'ın kalıntıları ile mücadele ve 20 millik güvenli bölge gibi konularda nerede olduğumuzu konuştuk. Ayrıca, Türkiye ve ABD arasında büyümek için yüksek potansiyeli olan ekonomik gelişmeyi görüştük" ifadelerine yer verdi.

Başkan Trump dün attığı tweet'te "Kürtleri vurması durumunda Türkiye ekonomisi mahvolur" demiş, bu mesaja Türkiye tepki göstermişti.