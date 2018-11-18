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TSK, Afrin'de sokağa çıkma yasağı ilan etti

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de sokağa çıkma yasağı ilan etti.

TSK, Afrin'de sokağa çıkma yasağı ilan etti
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Bölgede yağma ve soygun yapan bir gruba karşı operasyon başlatıldı.

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