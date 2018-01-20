TSK Afrin'deki terör hedeflerini vurdu
TSK tarafından Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK hedefleri topçu atışlarıyla vuruldu. Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sınır birliklerinden terör yuvalarına en az 15 atış yapıldı. Afrin kırsalındaki birçok noktadan dumanların yükseldiği görüldü.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK hedefleri topçu atışlarıyla vuruldu.
Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sınır birliklerinden terör yuvalarına en az 15 atış yapıldı.
Afrin kırsalındaki birçok noktadan dumanların yükseldiği görüldü.
Sınıra askeri sevkiyat
Öte yandan Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar ve iş makineleri Hatay'a ulaştı.
TIR'lar üzerinde Hatay'a giriş yapan askeri araçlar ile iş makineleri, Kırıkhan ve Hassa ilçesindeki birliklere sevk edildi. Ağırlığı 8 ton civarında olan, yaklaşık 2 metre yükseklik ve genişlikteki dev bloklar, araçlarla sınır birliklerine taşındı.
Blokların, sınır karakolları çevresine yerleştirileceği öğrenildi.
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Kaynak: AA