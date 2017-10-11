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TSK, çatışmasızlık bölgesinde keşif yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib çatışmasızlık bölgesine intikal için keşif yaptı.

TSK, çatışmasızlık bölgesinde keşif yaptı
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin İdlib çatışmasızlık bölgesindeki ateşkesin takibi için kurulacak gözlem noktalarını oluşturmak amacıyla keşif faaliyetlerine devam ediyor.

TSK, İdlib gerginliği azaltma/ çatışmasızlık bölgesinde gözlem noktaları kurmak için keşif faaliyetinin 8 Ekim'de başladığını duyurmuştu.

Garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan TSK unsurları, Kazakistan'ın başkenti Astana'da varılan anlaşma çerçevesinde konuşlanmasını bekleniyor.

Türkiye İdlib'in iç bölgelerinde, Rus güçleri ise dışında gözlem noktaları kuracak.

Türk askeri unsurlarının intikali ile rejim ve muhalifler arasındaki ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve krizin barışçıl çözümü için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak hedefleniyor.

Kaynak: AA

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