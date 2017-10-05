TSK hava harekatlarına devam ediyor
TSK, hava harekatlarında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde dün terör örgütünün sığınak ve mühimmat depolarını imha ederek, Erzincan'da saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 5 teröristi etkisiz hale getirdi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine dün düzenlenen hava harekatında, terör örgütünce kullanılan sığınak, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.
TSK ayrıca, Erzincan'ın Refahiye ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 5 bölücü terör örgütü mensubunu etkisiz hale getirdi.
Kaynak: AA