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TSK hava harekatlarına devam ediyor

TSK, hava harekatlarında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde dün terör örgütünün sığınak ve mühimmat depolarını imha ederek, Erzincan'da saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 5 teröristi etkisiz hale getirdi.

TSK hava harekatlarına devam ediyor
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Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine dün düzenlenen hava harekatında, terör örgütünce kullanılan sığınak, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

TSK ayrıca, Erzincan'ın Refahiye ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 5 bölücü terör örgütü mensubunu etkisiz hale getirdi.

Kaynak: AA

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