'TSK İdlib'de belirlenen noktalara yerleşti'

15 Ekim 2017

Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ile Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen AK Parti MKYK üyesi ve Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ömer Akbaş ile görüşerek bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra bölgedeki mobil basın tırında gazetecilere açıklamalarda bulunan Şanverdi, bölgedeki gelişmeleri yerinde takip etmek için geldiklerini ve yetkililerden gerekli bilgileri aldıklarını söyledi.

Sınırdaki askeri hareketliliğin yaşandığı Oğulpınar Mahallesi'nin kendi köyü olduğunu belirten Şanverdi, burada hemşehrilerine askerlere verdiği destek dolayısıyla teşekkür ettiğini anlattı.

Şanverdi, Türk Silahlı Kuvvetlerine görevinde başarılar dileyerek, Suriye'nin İdlib ilindeki gerginliği azaltmak için bölgeye intikalin Astana Süreci kapsamında yapıldığını hatırlattı.

İntikal sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini bildiren Şanverdi, bir gazetecinin "İntikalde kaç noktaya ulaşıldı şimdiye kadar" şeklindeki sorusunu "Genel olarak bu intikalin dün gece itibarıyla tamamlandığını biliyorum. Elhamdülillah kazasız belasız Astana Süreci'nde belirlenen noktalara Silahlı Kuvvetlerimiz, ordumuz oraya yerleşmiş durumda." diye yanıtladı.

Şanverdi, "500 asker de içeri girdi mi?" şeklindeki soru üzerine ise "Onu ben sayı olarak veremem. Yine de ihtiyaç hasıl olduğu sürece asker ve araç sevkiyatları devam ediyor malumunuz. İhtiyaç hissedildiği, talep edildiği kadarıyla bölgeye intikali sağlanmış olacak inşallah." dedi.

Askerlerin nereye kadar ilerlediği sorusuna Şanverdi, "Astana Süreci çerçevesinde anlaşmaya varılan noktalara kadar ilerlemeleri sağlandı ve noktalarına varmış durumdalar." yanıtını verdi.

Askeri yetkililerle görüşeceğini aktaran Şanverdi, daha detaylı bilgileri alacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA