TSK: Kuzey Irak'ta 2 asker şehit oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'ın Zap bölgesinde 2 askerin şehit olduğunu 1'i ağır üç askerin ise yaralandığını açıkladı. TSK bölgeye yapılan hava harekatında ise 8 terörist öldürüldüğünü belirtti.
Hakkari'de 2 askerin şehit düştüğü haberinin ardından bir acı haber daha geldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'taki Zap bölgesinde yaşanan çatışma 2 askerin şehit olduğunu duyurdu.
TSK tarafından yapılan açıklamada, "Irak Kuzeyi Zap bölgesinde, teröristler tarafından el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi ve çıkan çatışma sonucunda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Çatışma sonrası Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtında 8 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.