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TSK, PKK sığınaklarını imha etti

TSK, Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK mensupları tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarını imha etti.

TSK, PKK sığınaklarını imha etti
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne ait kampları hedef almaya devam ediyor. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları tarafından Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.

Jetler, bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü mensupları tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarını imha etti.

Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.

Kaynak: AA

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