TSK'da bir ilk! Amiralliğe terfi eden Gökçen Fırat tarihe geçti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı. Yeni komuta kademenin belli olmasıyla birlikte TSK'da bir ilk yaşandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. Gökçen Fırat ilk kadın Amiral oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Genelkurmay Personel Başkanı Tümgeneral Orhan Gürdal tarafından takdim edilen Şura kararlarını imzalaması sırasında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.
TSK'da bir ilk!
Yeni komuta kademenin belli olmasıyla birlikte TSK'da bir ilk yaşandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti.