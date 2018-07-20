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TSK'dan terör yuvalarına darbe

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütünün kullandığı silah mevzisi, barınak ve sığınaklar imha edildi.

TSK'dan terör yuvalarına darbe
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan Zap ve Hakurk bölgesine dün hava harekatı düzenlendi.

Savaş uçakları, bölgede teröristlerce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefleri tam isabetle vurdu.

Kaynak: AA

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