TSK'dan terör yuvalarına darbe
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütünün kullandığı silah mevzisi, barınak ve sığınaklar imha edildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan Zap ve Hakurk bölgesine dün hava harekatı düzenlendi.
Savaş uçakları, bölgede teröristlerce silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefleri tam isabetle vurdu.
Kaynak: AA