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TSK'dan Zap'a hava harekatı

TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, terör örgütünce kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

TSK'dan Zap'a hava harekatı
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam ediyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün Zap bölgesindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenledi.

Saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlerce kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarını imha eden uçaklar, emniyetle üslerine döndü.

Kaynak: AA

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