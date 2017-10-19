ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
21 °C
  • Gündem
  • TSK'dan Zap'a hava harekatı

TSK'dan Zap'a hava harekatı

Hudut hattındaki üs bölgelerine ve karakollara saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatında 4 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan Zap'a hava harekatı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Zap ve Avaşin/Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatlarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, "Irak Kuzeyi Zap ve Avaşin/Basyan bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtaları ile hudut hattındaki üs bölgelerimize ve karakollara saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatlarında toplam 4 silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü aktarıldı.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.