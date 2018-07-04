TSK'nın Menbiç'teki devriye faaliyeti sürüyor
TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Menbiç arasında, dokuzuncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Menbiç'te dokuzuncu devriye görevini gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Menbiç arasında kalan hatta, dokuzuncu koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği bildirildi.
Kaynak: AA