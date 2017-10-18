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TSK'ya süvari atı ve topçu beygiri alınacak

Türk Silahlı Kuvvetlerine alınacak hayvanlar arasında en pahalısı 6 bin lira ile süvari beygiri olacak.

TSK'ya süvari atı ve topçu beygiri alınacak
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacı için süvari atı, topçu beygiri, mekkare katırı, kangal ve kurt köpeği alınacak.

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'ndan derlenilen bilgilere göre, gelecek yıl da ordunun ihtiyacı doğrultusunda hayvan alımına devam edilecek.

Süvari birlikleri için TSK'ya yeni yılda alınacak en pahalı hayvan, 6 bin lirayla süvari beygiri olacak. Süvari beygirini, 5 bin liralık birim fiyatlarıyla topçu beygiri ve diğer binek beygirler izleyecek.

Bütçede orduya alınacak kurt köpeğinin birim fiyatı ise bin 500 lira olarak belirlendi. Kangal köpeğinin birim fiyatı için de bin lira ödenecek.

Taşıma işlerinde kullanılan mekkare beygirleri ve katırlarının birim fiyatı için 3 bin lira ayrılacak.

Geçmişte büyük önem taşıyan süvari ve mekkare birlikleri, gelişen teknoloji nedeniyle önemini yitirse de bu birlikler zor arazi koşullarında halen kullanılıyor.

Kaynak: AA

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