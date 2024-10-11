TUA: Kuzey ışıklarının Türkiye'den görülmesi çok doğal
Türkiye Uzay Ajansı (TUA)'dan yapılan açıklamaya göre, dün gece Türkiye'nin farklı bölgelerinden gözlemlenen kuzey ışıkları (Aurora Borealis) büyük ilgiyle karşılandı. Güneşteki patlamanın jeomanyetik fırtınaya yol açtığını belirten Ajans yetkilileri, bu nedenle kuzey ışıklarının orta enlemlerde gözlenebilmesinin doğal bir durum olduğunu bildirdi.
Türkiye Uzay Ajansı yetkilileri, kuzey ışıklarının ülkemizde gözlemlenebilmesine dair açıklamada bulundu.
TUA'nın açıklamasında,"8 Ekim akşamında güneşte gerçekleşen koronal kütle atımının hızı saatte 2,5 milyon kilometreye ulaştı. Bu hızlı atımla birlikte oluşan plazma bulutu 10 Ekim 14.15'te gezegenimize ulaştı ve dünyanın manyetik alanında şiddetli jeomanyetik fırtınaya neden oldu. Jeomanyetik fırtınanın etkisi G4 seviyesinde oldu. Bu tür G4 seviyesindeki jeomanyetik fırtınalar sebebiyle normalde kuzey enlemlerinde gözlemlenen kuzey ışıklarının orta enlemlerde de görülmesi doğal bir durum" ifadelerine yer verildi.