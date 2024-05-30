Tuba Ünsal hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Oyuncu Tuba Ünsal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Ünsal, şunları yazdı: "Dün gece geçirdiğim FMF (Ailevi Akdeniz ateşi hastalığı) atağı neticesinde kaldırıldığım hastanedeki çalışanlara çok teşekkür ederim. Sanırım hayatımın en zor gecesiydi. Elimi tutan, acımı dindirmek için koşturan herkese kalbimden bir parça bıraktım."

Ailevi Akdeniz ateşi hastalığı (FMF) nedir?

Familial Mediterranean Fever yani FMF olarak da bilinen ailevi akdeniz ateşi, göğüs, karın ya da eklemlere tekrarlayan ağrılı bir şekilde görülen inflamasyon ataklarıdır. Kalıtsal olarak anne ve babadan geçen FMF hastalığı, atak olarak ortaya çıkarak döküntü, bağ ağrısı ve ateş gibi belirtilerle görülür. Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığında ataklar ani olarak gelişir ve bir süre sonra kendiliğinden geriler.