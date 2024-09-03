TÜBİTAK BİTO imzalı programlara ilişkin usul ve esaslar belirlendi

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından yürütülecek programlara ilişkin esaslar belirlendi Programların genel çerçevesini, ülkenin öncelikli AR-GE ve yenilik alanları, ulusal ihtiyaçlarıyla küresel eğilimler doğrultusunda, bilim ve teknoloji farkındalığını artırmaya yönelik destek ve faaliyetler oluşturacak. Programlar kapsamında, çağrı usulüyle kurum, kuruluşlarla işbirliği içinde veya doğrudan BİTO tarafından projeler yürütülebilecek.

Çağrılarda, projelerin başvuru dönemleri, koşulları, bütçe ve süreleriyle değerlendirme, izleme ve sonuçlandırma yöntem ve süreçleri belirtilecek. Çağrı, danışma ve değerlendirme kurulu veya danışman görüşleri doğrultusunda hazırlanacak ve başkanlık onayıyla yayımlanacak.

Başvurular, dönemsel veya herhangi bir zaman kısıtlaması olmadan çağrıda belirtilen kural ve usullere uygun olarak alınacak. Çağrıda belirlenen değerlendirme süreçlerinden geçen projeler için destek kararı, BİTO önerisi ve başkanlık onayıyla kesinleşecek. Yönetmelik kapsamında, BİTO tarafından yürütülecek projeler için konu, bütçe, yürütücü, süre ve projeye ilişkin diğer hususlar başkanlık onayıyla belirlenecek.

Desteklerin takibi BİTO tarafından yapılacak

Verilen desteklerin program amaçlarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediği BİTO tarafından izlenecek. Yapılan inceleme sonucu öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği anlaşılan veya mücbir sebeple yürütülmeleri geçici olarak olanaksız hale gelen projeler, BİTO kararıyla geçici süreyle durdurulabilecek. Program türlerine göre destek kararı verilecek projelerin proje teşvik ikramiyesi, ödül, burs, kurum hissesi, bütçe ve süre üst sınırları yönetim kurulu tarafından belirlenecek.

Söz konusu yönetmelik kapsamında projelerin yürütülmesi aşamasında veya gerçekleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan ve çıkması muhtemel fikri ve sınai mülkiyete konu olabilecek buluş, tasarım, eser, entegre devre topoğrafyaları ve teknik bilgi gibi fikri ve sınai ürünler üzerindeki haklar aksi belirtilmedikçe destek verilen kişi, kurum ve kuruluşa ait olacak.