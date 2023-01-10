TÜBİTAK "yeşil kalkınma" projelerini destekleyecek

Bu yıl Cumhuriyetin 100’üncü, TÜBİTAK'ın da 60’ıncı yıl dönümünün kutlanacağını söyleyen Mandal, TÜBİTAK'ın, 1963'ten bugüne kadar Türkiye'ye bilim, teknoloji ve inovasyon alanında katkı sunan ve stratejik araştırmalar yapan bir kurum olduklarını kaydetti. Gebze kampüslerinde 7 bin kişinin çalışmalar yaptığını ifade ederek, üniversitelere, iş dünyasına, sanayiye, girişimciye ve her yaş grubundaki öğrenciye verdikleri destekler olduğunu aktaran Mandal, bu yıl onaylanan bütçelerinin 5,5 milyar lira olduğunu kaydetti.

Mandal, "Bu kaynağı en etkin çıktı ve etki odaklı olarak kullandırma noktasında olacağız. Bununla ilgili olarak tabii ki bütün dünyanın olduğu gibi bizim de ülkemizdeki en önemli gündem başlıklarının arasında, yaşanan iklim değişikliğine karşı yani yeşil kalkınma odaklı destekler, bizim birincil destek alanımız olacak. Yeşil kalkınma dediğimiz zaman bunun içerisinde enerji başlığı altında daha fazla yenilenebilir yeni teknolojiler, hidrojen, nükleer, füzyon gibi teknoloji alanları bulunuyor" dedi.

Demir çelik, alüminyum, tekstil, plastik, kimyasal ve çimentonun yeşil dönüşüm ve kalkınma sürecinden fazla etkilenecek sektörler olduğuna vurgu yapan Mandal, "Bizim için en önemlisi ne çalışacağımız, yeşil dönüşüm, yeşil kalkınma bizim öncelikli destekleme alanımız" diye konuştu. Mandal, 2023 yılında Türkiye'den çok daha fazla Unicorn çıkması için bir ortam oluşturmanın da diğer hedeflerinin arasında olduğunu söyledi.