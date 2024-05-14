TÜBİTAK'ta uzman ve teknikler için işe alım ilanı: Nasıl başvurulur, şartlar neler?

TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilmek üzere 30 personel alınacak. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TÜBİTAK kaç kişi işe alacak?

Buna göre, istihdam edilecek 27 personel bilimsel programlar uzman yardımcısı ve uzmanı, 3'ü de teknisyen ve tekniker olarak görev yapacak. Söz konusu 30 personel Ankara'da istihdam edilecek.

TÜBİTAK personel alımı başvuru tarihleri

Başvurular, uzman yardımcısı ve uzman kadroları için 23 Mayıs'a, teknisyen ve tekniker kadroları için 20 Mayıs'a kadar yapılacak.

TÜBİTAK personel alımı aranan nitelikler

Başvurular için gerekli bilgilere TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından ulaşılabilecek.

TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumu (https://esube.iskur.gov.tr/) üzerinden gerçekleştirilecek.