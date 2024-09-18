TÜDKİYEB Başkanı Çelik TÜİK açıklamaları sonrasında sektörü değerlendirdi

Küçükbaş hayvan sayısının 53 milyon 965 bin başa ulaştığına işaret eden Çelik, koyun sayısının bu yılın haziran ayı sonunda, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 2 artışla 43 milyon 394 bin baş, keçi sayısının da yüzde 2,6 yükselişle 10 milyon 571 bin baş olduğunu belirtti.

Küçükbaş hayvan sayısının, hayvan varlığı içindeki oranının yüzde 76,4'e yükseldiğini belirten Çelik, "Hayvan varlığımızın 4'te 3'ünün küçükbaş hayvan olması, ülkemizin tam bir küçükbaş hayvancılık coğrafyası olduğu gerçeğiyle örtüşüyor. Ancak küçükbaş hayvan sayımızın 54 milyon seviyesinde olmasını yeterli görmüyoruz. Nihai hedefimiz olan nüfus başına bir küçükbaşa ulaşabilmemiz için her türlü çalışmayı ve tedbirleri almak mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

Girdi maliyetindeki artışa ve çoban sorununa çözüm talebi

Çelik, küçükbaş hayvancılıkta yaşanan sorunlardan birinin girdi maliyetlerindeki artış ve çoban bulma sorunu olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Çoban sorununun çözüme kavuşturulması, sektörün önünün açılması ve küçükbaş hayvan varlığının artması açısından öncelikli ele alınmalıdır. Tüm sektörlerdeki meslekler göz önüne alındığında bugün en fazla eleman ihtiyacı olan sektör, küçükbaş hayvancılıktır. Çoban sorununun çözümü, hayvan varlığımızın artmasına katkıda bulunacaktır."