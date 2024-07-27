Tuğrul Türkeş duyurdu, bakanlıktan onay çıktı: Osman Kavala'yı ziyaret edecek

AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş geçtiğimiz günlerde, Osman Kavala'yı ziyaret için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise dilekçenin 19 Temmuz'da Bakanlığa ulaştığını ve değerlendirilme aşamasında olduğunu dile getirdi.

Türkeş, sosyal medya hesabından görüşme için onay çıktığını duyurdu. "Adalet Bakanlığı tarafından vaki müracaatımıza şifahen onay verilmiştir" ifadelerini kullanan Türkeş, ziyaretin en kısa zamanda gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.