Tuğrul Türkeş'ten 'Osman Kavala' açıklaması: Ziyaret için tarih verdi

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş’in Gezi Parkı Davası tutuklularını ziyaret edeceğini açıklamasının ardından başlayan tartışmalar sürüyor.

19 Temmuz’da Osman Kavala ve diğer Gezi Parkı tutuklularını ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunan Türkeş, kendisine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un verdiği yanıtı aktardı. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Türkeş ziyareti 10 gün içinde gerçekleştirmeyi planladığını söyledi.

Cezaevi ziyareti için kendisine iznin geç çıkması hakkında "Cumhur İttifakı’nın etkileneceği düşünülmüş olabilir" yorumu yapan Türkeş, ziyaretin sebebini "Ben hukuksuzluğa itiraz ediyorum" diye açıkladı.

Saymaz'ın Halktv'deki köşesine taşıdığı Tuğrul Türkeş'in yanıtlarından bazıları şöyle:

"Sizi arayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç mu?

Evet. Yılmaz (Tunç) bizim arkadaşımız. Beraber milletvekilliği yaptık.

Aradığında sizin kendisine yönelik eleştirinize cevap verdi mi?

Dedi ki, 'Tam o gün biz sana haber verecektik, araya bir şeyler girdi, o arada sen tweeti yayınlamışsın.'

Ne zaman cezaevine ziyarete gidiyorsunuz?

İşlerimi bitireceğim. Ondan sonra bakanlıkla gün kesişiriz. Bu hafta sonunu hedefliyorum ama en geç önümüzdeki hafta bu görüşme yapılacak.

10 gün içinde diyebiliyor muyuz?

Evet, 10 gün içinde.

Tek mi gideceksiniz?

E kimle gideyim? Feti Yıldız’la (MHP Genel Başkan Yardımcısı) mı gideyim avukat olarak? (Gülüyor)

Daha önce Osman Kavala ile görüşmüş müydünüz?

Yok ya, karşılaşmadım bile.

Telefonla?

Yok, hiç birini tanımıyorum.