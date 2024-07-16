Tuğrul Türkeş'ten 'Osman Kavala' çıkışı: İşte gerçek milliyetçilik bu

Yerel seçimlerden sonra başlayan 'normalleşme' sürecinde Gezi Davası sık sık gündeme gelmişti. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'nın avukatları da 'yeniden yargılanma' talebinde bulunmuştu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, normalleşme konulu yazılarında Gezi davası sanıkları için 'tahliye' ihtimalini gündeme getirmişti. Bu ihtimale, Cumhurbaşkanı danışmanı Mehmet Uçum ve MHP'liler tepki gösterirken Avrupa Konseyi'nde Türkiye'yi temsil eden AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş ise destekleşmişti.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'ya konuşan Tuğrul Türkeş, "Osman Kavala'nın durumu, laboratuvar gibidir" dedi ve özetle şunları söyledi:

* Altını kırmızıyla çizmek gerekir. Osman Kavala, casusluktan hüküm giymedi. Bu suçlamada delil bulunamadı, adam beraat etti. Gezi Parkı'yla ilgili davadan yargılandı. Ama 7 yıl süren bir yargılama mı olur?

'Turuncu milyarder'

* Sosyal medyada, 'Tuğrul Türkeş'in bu davayla niye ilgilendiği belli oldu' diyenler var. Hilal Zengin (Osman Kavala'nın avukatı) benim arkadaşım olan Mürteza Zengin'in yeğeni. Böyle olmasa ben ilgilenmeyecek miydim? Kafaya bak sen. Adama kızıl milyarder diyorlar. Milyarder olmanın Türk Ceza Kanunu'nda bir yeri mi var? Açık yeşil milyarder, turuncu milyarder mi diyeceğiz? Kaldı ki, iddialar doğruysa Osman Kavala bir turuncu milyarder.

Uzun yargılamanın sembolü

Kavala, 'uzun yargılama sürelerinin bir sembolü oldu. Genel seçimi kazandık ama yerel seçimde medyanın deyimiyle tablo kırmızı oldu. Neden? Ekonomimiz iyi değil. Mehmet Şimşek bakanımız sağolsun debeleniyor, çalışıyor ama hukuk doğrudan işlemediği için ekonominin iyileşmesi konusunda zorluklar yaşıyoruz.

Kaçmak istese kaçardı

Aslında mesele Kavala falan değil. Para aradığında gerçek fiyatla alamıyorsun. Daha fazla faiz ödüyorsun. Niye? Çünkü birtakım inceleme kuruluşları, Türkiye'deki hukukun durumuna bakıyor, daha fazla faizle karşına geliyor. Bu fazla faiz milli bütçene yüktür. Bundan kurtulmamız lazım. Yargılamaları makul seviyeye getirip, hukuku düzeltirseniz ekonomi de düzelir.

Adam kaçmak istese kaçardı, adamı alıyorsun, bırakıyorsun. Kapından tekrar alıyorsun. Bunu dışarıda anlatman lazım. Milliyetçilik mi, al sana milliyetçilik.

Gerçek milliyetçilik bu

(Kavala'yı ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?) Bakanımız Yılmaz Tunç'tan rica ettim. Uygun bir zamanda görüşmek için izin istedim. Bir ara ziyaret edeceğim. Osman Kavala'yı ilk kez o ziyarette görmüş olacağım. İşte gerçek millilik, yurtseverlik bu. Bana öğretilen milliyetçilik bu.