TÜİK bilişim personeli alımı başvuruları bugün başladı! Son tarih 4 Kasım

TÜİK Başkanlığı, 5 sözleşmeli bilişim personeli alımı için sınav yapacak. Konuya yönelik Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, e-Devlet üzerinden TÜİK-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı'nın 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' internet adresinden bugünden itibaren elektronik olarak yapılacak başvurular 4 Kasım saat 18.00'de sona erecek.

Şahsen başvuru alınmıyor

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece biri için başvuru yapabilecek. Şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecek.

Sınava katılacakların listesi kurumun internet sitesi 'www.tuik.gov.tr' adresinde 15 Kasım'da ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden de ulaşabilecek.

Uygulamalı ve sözlü sınav

Uygulamalı ve sözlü sınavın sonuçları, Kurumun internet sitesinde ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden de erişebilecek.