TÜİK uzman yardımcısı iş başvuruları bugün başlıyor

TÜİK 14 uzman yardımcısı alacak. Üniversitelerin belirtilen bölümlerinden mezun ve gerekli şartları sağlayan adaylar başvurularını, bugünden itibaren 18 Ekim'e kadar e-Devlet'teki 'Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım' hizmeti veya 'Kariyer Kapısı' internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapabilecek.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sözlü sınavın yeri ve tarihi TÜİK'in internet sitesinde (www.tuik.gov.tr) ilan edilecek. Adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu'ndaki 'Sınavlarım/Mülakatlarım' menüsünden de ulaşabilecek.