Tüm yurtta 37 milyon liralık kaçan tütün operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Gelir İdaresi Başkanlığı personelinin katılımıyla yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik ülke genelinde "Sis-2 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonlarda, 13 milyon 91 bin 486 doldurulmuş makaron, 9 milyon 319 bin 210 boş makaron, 81 bin 30 paket sigara, 8 ton 908 kilogram tütün mamulü, 9 bin 429 puro, 12 bin 913 elektronik sigara ve likiti, 9 bin 239 sahte bandrol, yasa dışı sigara imalatında kullanılan sanayi tipi 41 makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 457 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın değerlendirmesi sonucu, 37 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildiği tespit edildi.

'Kaçakçılık rantına izin yok'

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "Kaçakçılıkla ve kaçakçılarla mücadele etmek, kayıt dışı ticaretin önüne geçmektir. Elektronik eşyadan tütün ve alkole, tarihi eserden akaryakıta, birçok başlıkta kaçakçılara yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Kaçakçılık yoluyla rant elde etmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Hiçbir suçlu sis perdesi arkasına saklanamayacak. Aziz milletimizin duaları ve kahraman güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz."