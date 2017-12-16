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Tunceli'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Pülümür kırsalında Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 4'ü kadın, 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tunceli'de 8 terörist etkisiz hale getirildi
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Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Bölgede terör örgütlerine yönelik operasyonların devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pülümür İlçemiz Kızılmescit-Karagöl Dere Mevkii bölgesinde 16 Aralık 2017 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli yapılan çalışmaların devamında Jandarma Komando Birliklerimizce icra edilen operasyon kapsamında çıkan çatışmada 4'ü kadın, 8 terörist silahları ile ölü olarak ele geçirilmiştir."

Operasyonda, 5 Kalaşnikof, 3 M-16 ve 1 Glock marka tabancanın ele geçirildiği kaydedildi.

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