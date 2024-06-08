Tunceli'de seyir halinde minibüsün kapısı açıldı, bir yolcu öldü
Tunceli'de seyir halindeyken kapısı açılan minibüsten düşen kadın hayatını kaybetti. Şoför, jandarma tarafından gözaltına alındı.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
S.Y.'nin kullandığı 23 ADS 252 plakalı minibüsün sağ ön kapısı, araç Tunceli-Elazığ karayolunda seyir halindeyken kendiliğinden açıldı. Bu sırada yolcu koltuğunda bulunan Yaren Yılmaz, asfalt zemine düştü.
Sürücü S.Y, ağır yaralanan Yılmaz'ı kendi imkanlarıyla Tunceli Devlet Hastanesine götürdü. Yaren Yılmaz, burada yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri, olay yerindeki incelemenin ardından S.Y.'yi gözaltına aldı.