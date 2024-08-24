Tunceli'de yangın!
Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Gruplar halinde sahada çalışma yapan ekipler, kazma, kürek, tırmık ve iş makineleriyle yangına müdahale ediyor.
AA
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Tunceli'de, Sin köyüne bağlı Metreşan mezrasındaki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.