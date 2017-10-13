Türk askeri İdlib'de

13 Ekim 2017

Türk Silahlı Kuvetleri'nin (TSK) çatışmasızlık bölgesinde 8 Ekim tarihinde gözlem noktalarını tespit etmek amacıyla keşif faaliyetleri başlatmasının ardından, bu gece ise sınıra yapılan askeri sevkiyat hareketliliği ile birlikte sınırda konuşlu olan başta istihkam ve mekanize birliklerinin sınırı geçerek oluşturulan gözlem noktalarına intikal ettirildikleri öne sürüldü. Ancak konu ile ilgili resmi kaynaklardan bir açıklama yapılmadı.



Bölgede çekildiği belirtilen ve sosyal medyada yer alan görüntülerde iddiaya göre bazı birliklerin sınırı geçerek İdlib çatışmasızlık bölgesinde keşif faaliyetleri sonucu oluşturulan gözlem noktalarına intikak ettikleri belirtildi.



"İdlib'e 12 zırhlı araç girdi"



Gazeteci Nevzat Çiçek, CNN TÜRK'te katıldığı canlı yayında Türk askerinin İdlib'e girdiğini söyledi. Çiçek, İdlib'e giren Özel Kuvvetler askeri sayısının 80 civarında olduğunu ve 40 askerin daha gireceğini ifade etti. Askerlerle birlikte 12 zırhlı aracın da İdlib'e giriş yaptığını belirtti.



Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ise İdlib'e giriş saatini 22.15 olarak açıkladı.

Tanklar sınıra konuşlandırıldı

Batı illerinden Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ne bugün gönderilen 15 tank, Oğulpınar Karakolu ile sınıra örülen duvar arasına konuşlandırıldı. Gece karanlığında namluluları Suriye'yi görecek şekilde yerleştirilen tanklar, bölgede hareketli saatler yaşattı.

Kaynak: DHA