Türk bilim insanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, ABD Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçildi

Türk akademisyen, moleküler biyolog, genetikçi, tıp doktoru ve bilim insanı Prof. Dr. Gökhan S. Hotamışlıgil, ABD Ulusal Bilimler Akademisi’ne (NAS) üye seçildi.

Obezite ve diyabet başta olmak üzere metabolik hastalıkların altında yatan süreçleri ve mekanizmaları ortaya koyan çalışmalarıyla akademi üyesi seçilen Hotamışlıgil'in ismi, 28 Nisan’da açıklanan listede de yer aldı.

Harvard T.H. Chan Kamu Sağlığı Fakültesinde genetik ve metabolizma profesörü olarak görev yapan Hotamışlıgil, aynı zamanda Harvard-MIT Broad Enstitüsü, Harvard Kök Hücre Enstitüsü ve Joslin Diyabet Merkezi ile ilişkili olarak çalışmalarını sürdürüyor.

1863 yılında kuruldu

1863'te ABD Başkanı Abraham Lincoln döneminde kurulan Ulusal Bilimler Akademisi, üyeliği bilimsel araştırmalarda üstün ve kalıcı başarı gösteren isimlere veriyor. Akademi üyeliği, bilim dünyasının en prestijli unvanları arasında kabul ediliyor.

İmmünometabolizma alanında çalışan Gökhan Hotamışlıgil ise bağışıklık sistemi ile metabolizma arasındaki ilişkinin obezite, tip 2 diyabet, karaciğer yağlanması ve kalp-damar hastalıklarındaki rolünü ortaya koyan çalışmalarıyla alanın öncü isimleri arasında gösteriliyor.

Ankara Tıp mezunu

Ankara Üniversitesi mezunu Prof. Dr. Gökhan S. Hotamışlıgil, akademik kariyerinin büyük bölümünü Harvard'da sürdürerek hücresel stres ve metabolik hastalıklar alanında önemli keşiflere imza attı. Boston'daki laboratuvarında uluslararası araştırmacılarla çalışmayı sürdüren bilim insanı, Türkiye ile bağlarını koruyarak Enlila projesinin bilimsel öncülüğünü üstleniyor.

Çalışmaları, kronik metabolik iltihaplanmanın hücresel kökenlerini açıklayan yeni hormonların keşfine katkı sağladı ve obezite ile diyabet gibi hastalıklara yönelik tedavi araştırmalarına yön veriyor.