Türk ekip, 3. Antarktika seferine başladı

29 Ocak 2019

Ulusal Antarktika Bilim Seferinin üçüncüsüne katılan Türk ekip yola çıktı. İlk sefer 2017 ve ikincisi 2018 yıllarında yapılmıştı.

Ekipte, 17 Türk araştırmacının bulunduğu bilgisini veren Türk Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy, şunları kaydetti:

"Toplamda 13 bilimsel proje ile beraber gidiyoruz. Antarktika'da bilim yapmak bizler için çok önemli. Antarktika'nın genel doğası ve iklim değişikliği hakkında hakim olmak adına bu projelerin ayrı ayrı önemi var. Bu 13 projeyi icra edeceğimiz gibi beraberinde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuracağı 2 istasyondan veri aktarımı sağlanacak. Harita Genel Müdürlüğünden bir katılımcısıyla beraber geçici üssü kuracağımız yerde, topoğrafya ve haritalama çalışacağız. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir katılımcımız var. Tüm dünya ülkelerinin önem verdiği deniz haritası çalışması yapılacak. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden ekibimiz var. Türkiye'nin de taraf olduğu Madrid protokolü çerçevesinde araştırmacıların aldığı örneklerin doğru ve usulüne göre alınmasıyla çalışmalar yapacak."

Ekipte ayrıca, Anadolu Ajansından 3 katılımcı ve dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen de yer alıyor.

Türk ekip, dünyadan birçok ülkenin araştırma yaptığı bölgeye giden gemiye Şili'den katılacak ve toplamda 40 gün burada kalacak.

Sefer kalıcı üs kurmaya yönelik

Ekibini Şili öncesi durağı olan Brezilya'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, "Antarktika'da yaşayan yerli yok ama orada bilimsel araştırma yapan kalıcı 100 tane üs var. Bizim arkadaşlarımız uzun yıllar oradaki kalıcı üslere misafir olarak katılıp, bilimsel çalışmalarını bugüne kadar yaptılar. Ama 3 yıldan bu yana kendi ekibimiz 30-40 gün bu geçici üslerde kalıyor. Kurdukları geçici üste çalışmalarını yüz akıyla yapıp ülkemize dönüyorlar" dedi.

Vali Yerlikaya, bu yılki ziyaretin, kalıcı üs kurmaya öncü bir çalışma olacağını söyledi.

Kaynak: AA