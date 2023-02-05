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Türk Hava Yolları duyurdu 170 sefer iptal

Türk Hava Yolları (THY), 6 Şubat'ta İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından yapılacak 170 seferin iptal edildiğini duyurdu.

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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün,  "İstanbul Havalimanı kalkışlı/ varışlı 76’sı iç hat olmak üzere toplam 152 seferimiz; Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı uçuşlarımızda da 18 seferimiz Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan kısıtlama kararı gereği iptal edilmiştir" açıklamasını yaptı.