Türk Hava Yolları duyurdu 170 sefer iptal

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul Havalimanı kalkışlı/ varışlı 76’sı iç hat olmak üzere toplam 152 seferimiz; Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı uçuşlarımızda da 18 seferimiz Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan kısıtlama kararı gereği iptal edilmiştir" açıklamasını yaptı.