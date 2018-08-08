Türk heyeti ABD bakan yardımcısı ile görüşecek

08 Ağustos 2018

Türkiye ve ABD arasında Rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğu ve Washington yönetiminin aldığı yaptırım kararları nedeniyle başlayan krizi çözmek üzere ABD'ye giden Türk heyeti ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ ve PKK bağlantıları olduğu suçlamasıyla tutuklanan ve geçtiğimiz haftalarda ev hapsine alınan Brunson'ın derhal serbest bırakılmasını isteyen ABD, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı almıştı.

İçişleri ve Adalet bakanlarının mal varlıklarını dondurma kararı alan ABD'ye Türkiye'nin de aynı şekilde karşılık vereceği açıklanmıştı.

Krizin çözümüne ilişkin ilk temas geçen hafta Cuma günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında Singapur'da gerçekleşmiş, tarafların sorunları çözme konusunda çalışmak konusunda mutabık kaldığı açıklanmıştı.

Devam eden temaslar kapsamında Ankara dün iki ülke arasındaki krizi çözümlemek üzere ABD'ye bir heyet gönderileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyette Adalet, Hazine ve Maliye ile Dışişleri Bakanlığı'ndan üçer yetkili yer alıyor.

Dışişleri kaynakları heyetin ilk görüşmesini ABD'de çalışma saatinin başlamasının ardından bugün gerçekleştireceğini belirtti. Edinilen bilgiye göre, Türk heyeti bugün ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ile görüşecek.

ABD'nin İran yaptırımları

Türk heyetinin ABD tarafı ile gerçekleştireceği görüşmenin gündeminde sadece Brunson ve tutuklu ABD vatandaşları ve yerel çalışanları değil, Washington'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından yeniden gündeme gelen İran yaptırımları da bulunuyor.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları dün sabah itibariyle tekrar devreye girerken, ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapanların ABD ile iş yapamayacaklarını belirtti.

ABD'nin İran yaptırımlarının ilk bölümü İran'ın dolar alımları, metal ticareti, kömür ve otomobil sanayi sektörünü hedef alıyor.

Bu sabah AHaber'in sorularını yanıtlayan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türk heyetinin yapacağı temasları hatırlatarak, "Bir heyetimiz şu anda ABD'de, bu yaptırımlar da dahil olmak üzere bir seri konu hakkında da müzakere de yapılıyor. Bu diyalogdan iyi bir netice çıkacağı kanaatimdeyim" dedi.

Dönmez, ABD'nin İran'a uygulayacağı ambargo ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile iş yapanların ABD ile iş yapamayacağı açıklamasına yönelik olarak, arz güvenliğinin son derece önemli olduğunu ve Türkiye ile İran arasında çok eski yıllara dayanan bir ticaret ilişkisi olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Başta doğalgaz ve petrol olmak üzere. Doğalgaz ithalatımız da uzun dönemli bir kontrata dayanarak yapılıyor, bunun süresi 2026'ya kadar da devam edecek. Yıllık yaklaşık 9.5 milyar metreküp civarında doğalgaz alıyoruz oradan. Vatandaşı soğukta veya elektriksiz karanlıkta bırakmak gibi bir durum olamayacağına göre kontrat hükümlerine dayalı olarak bu ticaretimiz devam edecek."