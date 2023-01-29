Türk Kızılayın kan stokları "kritik" seviyede

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kan stoklarının güncel durumu ve başlatılan "Ulusal Kan Bağışı Kampanyası"na ilişkin bilgileri paylaştı.

Kanda asgari stok seviyesinin 50 bin düzeyinde olduğunu aktaran Kınık, "50 bin asgari stok seviyesinin altına düşüldüğünde 'alarm' veriyoruz. Çünkü bu Türkiye'nin ulusal kan stoku. Tamamen vatandaşlarımızın gönüllü destekleriyle bu stokları yönetiyoruz, dolduruyoruz ve kan ihtiyaçlarını bu şekilde karşılıyoruz" ifadesini kullandı.

Kan stoklarında sıkıntı yaşandığında da bunu açık ve şeffaf bir şekilde insanların bilgisine sunduklarına dikkati çeken Kınık, bu nedenle sosyal medyadan da çağrıda bulunduğunu anımsattı.

"Grip salgınının yol açtığı olumsuz bir etki söz konusu"

Kınık, Ulusal Kan Bağışı Kampanyası'nın kan stoklarındaki azalma nedeniyle başlatıldığının altını çizerek, "Aslında bu genellikle kış aylarında yaşadığımız bir durum, stoklar düşme eğilimi gösteriyor. Fakat bu yıl, Kovid-19 salgını sürecinde yaşadığımıza benzer, ülke genelinde yaygın grip salgını eklendi. Bunun da yol açtığı olumsuz bir etki söz konusu" dedi.

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle seyahatlerin artmasının da kan bağışlarında sorun yarattığını anlatan Kınık, "Üst üste binen bu unsurlar, kan bağışlarında olumsuz etkiler oluşturdu. Hem günlük ihtiyacın giderilmesi hem de ani büyük ihtiyaçlar olduğunda bunun karşılanabilmesi için kanda asgari stok seviyesini korumak zorundayız" diye konuştu.

"Kan stoklarında şu an 35 bin düzeyindeyiz"

Kan stok seviyesinin güncel durumuna yönelik Kınık, "Kan stoklarında şu an 35 bin düzeyindeyiz. Günlük 8-9-10 bin ünite civarında kan alıyoruz ve aşağı yukarı bu kadar da bir sarfiyatımız var. Günlük 2-3 bin ünite fazla kan bağışı aldığımızda stok seviyelerini doldurabiliyoruz. Şu an çok panik yapacak bir durum yok ama stokların güvende olması, her türlü kötü şarta, olumsuz duruma karşı hazır olması açısından asgari stokları belli bir seviyede tutmamız gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Kınık, ramazan ayında da kan bağışlarının azaldığına işaret ederek, bu döneme yüksek stok seviyesiyle girilmesinin önem taşıdığını vurguladı.