Türk müziğinin usta ismi Alpay son yolculuğuna uğurlandı
Antalya'da 91 yaşında hayatını kaybeden Türk müziğinin usta isimlerinden şarkıcı ve besteci Alpay Nazikioğlu, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
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Türk müziğinin usta ismi Alpay Nazikioğlu, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Cuma namazından sonra Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan cenaze namazına, sanatçı Alpay'ın ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam katıldı.
Alpay Nazikioğlu'nun cenazesi daha sonra Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA