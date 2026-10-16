Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in öldüğü kazanın detayları ortaya çıktı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen ve Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin yeni ayrıntılar belli oldu. Gültekin'in yolcu olarak bulunduğu otomobile, aynı yönde ilerleyen başka bir aracın arkadan çarptığı öğrenildi.

Kaza Ankara istikametinde meydana geldi

Kaza, saat 13.28 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde yaşandı. Alınan bilgilere göre, N.A. (67) yönetimindeki 16 ARZ 453 plakalı otomobil, orta şeritte ilerlediği sırada sol şeritte seyreden Muharrem K. (47) idaresindeki 34 VR 2034 plakalı araca arkadan çarptı.

Kazada 4 kişi yaralandı

Çarpışmanın ardından 16 ARZ 453 plakalı otomobilin sürücüsü N.A. ile araçta bulunan A.M.A. (20) yaralandı. Diğer otomobilde yolculuk yapan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin (43) ve Harun D. (33) de kazada yaralananlar arasında yer aldı.

Gültekin hastanede hayatını kaybetti

Kazada yaralanan Dündar Ziya Gültekin, Düzce Özel Çağsu Hastanesi'ne kaldırıldı. Gültekin, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.