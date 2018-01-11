Türk Telekom baskını davasında sanıklara ceza yağdı
15 Temmuz darbe girişiminde Ulus'taki Türk Telekom binasının işgal edilmesine ilişkin davada 13 sanık, "ağırlaştırılmış müebbet", 15 sanık ise "müebbet hapis" cezasına çarptırıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ulus'taki Türk Telekom binasının işgal edilmesine ilişkin davada kararını açıklayan mahkeme, 13 sanığı "ağırlaştırılmış müebbet", 15 sanığı ise "müebbet hapis" cezasına çarptırdı.
Sanıklara ayrıca, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan toplamda bin 519 yıl hapis cezası verildi.
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmaya, sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.
Kaynak: AA