Türkiye-ABD çalışma grubunda hukuki konular ele alındı

13 Temmuz 2018

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-ABD çalışma grubu toplantısında, her iki taraf için önem taşıyan hukuki ve adli konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunulduğunu ve bu konularda ilerleme kaydedilmesinin beklendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile ABD arasında adli ve hukuki meselelerin ele alındığı Ortak Çalışma Grubu'nun bugün Ankara'da toplandığı belirtildi.

Açıklamada, "İlgili tüm bakanlıklardan ve kurumlardan Türk ve Amerikan yetkililer bir araya gelerek, her iki taraf için önem taşıyan hukuki ve adli konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Bu konularda ilerleme kaydedilmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın 16 Şubat'taki Türkiye ziyaretinde, görüş ayrılıklarını ortadan kaldırmak ve karşılıklı güvenin yeniden tesisi amacıyla iki ülke arasında mekanizma kurulması kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda oluşturulan 3 çalışma grubundan birini FETÖ, konsolosluk, vize, hukuki konular ve ABD'nin Türkiye'de tutuklu bulunan vatandaşları oluşturuyor.

Kaynak: AA